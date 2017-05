Filderstadt (pol) – Ein 75-jähriger ist in Plattenhardt mit seinem Auto Montag gegen 14.15 Uhr rückwärts in den Uhuweg ausgeparkt, wobei er mit einem geparkten Wagen zusammengeprallt ist. Laut Polizei erschrak der Autofahrer durch den Aufprall und verwechselte dann das Gas- mit dem Bremspedal. Daraufhin streifte sein Auto das geparkte Fahrzeug auf ganzer Länge. Er zog sich leichte Verletzungen zu und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

