Nürtingen (pol) - In der Nacht zum Samstag ist ein laut Polizei zu einem Gartenhüttenbrand in der Nähe des Festplatzes in Nürtingen-Oberensingen gekommen. Vor Ort wurde auf einem Gartengrundstück ein brennender Pavillon mit Holzdach festgestellt. Die Feuerwehr Nürtingen, welche mit 3 Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften vor Ort war, löschte den Brand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Schaden wurde auf ca. 3.000 Euro geschätzt.

