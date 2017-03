Frickenhausen (pol) - In den letzten Wochen ist eine Gartenhütte am Waldrand in Linsenhofen aufgebrochen worden. Die Täter brachen den Bretterverschlag mit brachialer Gewalt auf und entwendeten drei Mopeds der Marke "Kreidler", Modell "Flori 3" in den Farben Grün, Orange und Dunkelgrün im Wert von über 8.000 Euro.

