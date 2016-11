Plochingen (pol) - In den frühen Dienstagmorgenstunden ist im Mühlhaldenweg ein Gartenhäuschen vollständig niedergebrannt. Ein 47-jähriger Mann hatte seit mehreren Wochen mit Erlaubnis der Besitzer in dem Gartenhäuschen genächtigt. Gegen fünf Uhr bemerkte der Bewohner, dass im Bereich des befeuerten Holzofens plötzlich Rauch aufstieg und erste Flammen erkennbar waren. Er verständigte die Feuerwehr. Als diese mit vier Fahrzeugen und 22 Mann anrückte, brannte das ganze Gartenhaus bereits lichterloh. Der 47-Jährige hatte sich beim Bergen seines Hab und Guts leichte Brandblasen an den Händen zugezogen. Der Polizeiposten Plochingen ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 1000 Euro.

Anzeige