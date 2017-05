Wendlingen (pol) - Der Polizeiposten Wendlingen ist auf der Suche nach einem Unbekannten, der vom Mittwoch auf Donnerstag in ein Gartenhaus im Gewann Hohlwegäcker in Wendlingen eingebrochen ist. Nachdem der Täter laut Polizei zwischen 19.30 Uhr und 9.30 Uhr über den Zaun auf das Gartengrundstück gelangte, hebelte er die Türe des ersten Gartenhauses auf und klaute verschiedene Küchenutensilien. Am daneben stehenden Gartenhaus schlug er mit einem vorgefundenen Beil das Schloss ab. Hier stahl er Gartengeräte, darunter einen Rasentrimmer, einen Akku-Schrauber und eine Bohrmaschine. Der Schaden beläuft sich auf zirka 200 Euro. Der Wert des Diebesgutes muss noch ermittelt werden.

