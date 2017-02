Kirchheim unter Teck (pol) - Wie bereits berichtet, ist in der Nacht zum Dienstag im Gewerbegebiet Bohnau, an der Ecke Willi-Bleicher-/Hans-Böckler-Straße, von Unbekannten ein Zigarettenautomat gewaltsam geöffnet und geleert worden. Diese Tat ereignete sich gegen 2.45 Uhr. Am Mittwoch wurden nach Angaben der Polizei weitere Fälle aus dem Bereich Steingau-Stuttgarter Straße bekannt, die aufgrund des Tatorts und der Vorgehensweise denselben Tätern zuzuordnen sind.

Unbekannte brachen bereits um 1.20 Uhr an der Ecke Henriettenstraße/Max-Planck-Straße einen Zigarettenautomaten auf. Einen weiteren um 1.45 Uhr in der Boschstraße und einen vierten gegen 3.10 Uhr in der Straße Heimenwiesen. Die Höhe des Diebesguts kann noch nicht beziffert werden.