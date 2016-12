Esslingen (pol) - Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag, gegen 11.15 Uhr, auf der Ulmer Straße ereignet hat, sucht die Verkehrspolizei Esslingen. Ein 62-jähriger wollte mit seinem Mercedes B-Klasse vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes in die Ulmer Straße ausfahren. Hierzu fuhr er an den Gehwegbereich heran und musste zunächst anhalten, weil Verkehr aus Richtung Schorndorfer Straße kam. Da er sich nach links orientierte übersah er beim Anfahren eine 34-jährige Fußgängerin, die mit ihrem Kinderwagen und dem vierjährigen Sohn von rechts auf dem Fußweg herankam und den wartenden Wagen passieren wollte. Der Mercedes erfasste die Fußgänger, wodurch die Mutter und der Sohn zu Boden geworfen wurden. Der Vierjährige kam unter der Fahrzeugfront zum Liegen. Der Kinderwagen wurde umgestoßen. Glücklicherweise wurde der wenig Monate alte Säugling nicht aus dem Kinderwagen geworfen.

Ein Rettungswagen brachte die 34-jährige Mutter und die beiden Kinder zur Untersuchung und stationären Beobachtung ins Krankenhaus.

Verkehrspolizei Esslingen, Telefon 0711/3990-420.