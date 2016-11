Wernau (pol) - Eine 73 Jahre alte Fußgängerin ist am Mittwochmorgen im Herdweg nach einem Kontakt mit einem Müllfahrzeug gestürzt. Der 30-jährige Fahrer des Müllwagens fuhr laut Polizei gegen 9.15 Uhr in Schrittgeschwindigkeit den Herdweg bergab in Richtung Hauptstraße, um die dort bereitgestellten Mülltonnen zu leeren. Zur gleichen Zeit ging die 73-Jährige auf der rechten Seite parallel zum Müllwagen in dieselbe Richtung. Sie wurde gebeten, kurz zu warten. Anstatt zu warten, lief sie links um zwei Mülltonnen herum, trat somit unmittelbar vor das Müllfahrzeug und prallte vorne rechts gegen die Stoßstange. Durch den leichten Kontakt geriet sie zu Fall und zog sich hierbei Verletzungen am Körper und Ellbogen zu. Sie wurde zur ambulanten Behandlung in die Klinik gebracht.

