Köngen (pol) - Am Freitagnachmittag ist eine 35-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall in der Wilhelm-Maier-Straße verletzt worden. Die Frau war laut Polizei gegen 15.40 Uhr auf dem Gehweg der genannten Straße unterwegs und wollte diese in Richtung Bahnhofstraße überqueren. Zum selben Zeitpunkt befuhr ein VW-Fahrer die Straße in Richtung Ortsmitte. Aus Sicht des Fahrzeuglenkers betrat die Fußgängerin die Fahrbahn von links. Nach Angaben des Fahrers hatte sich in entgegengesetzter

Richtung ein Stau gebildet, da ein anderer Verkehrsteilnehmer in die Wertstraße abbiegen wollte. Zu diesem Zeitpunkt sei die Frau zwischenden stehenden Fahrzeugen durchgegangen und schließlich gegen seinen fahrenden Pkw gelaufen. Bei dem Aufprall im Bereich des linken Außenspiegels zog sich die Frau eine Verletzung zu, die in einer Klinik behandelt werden musste. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Die Verkehrspolizei Esslingen bittet Unfallzeugen, sich unter Telefon 0711/3990-420 zu melden.

