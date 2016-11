Kirchheim (pol) - Eine 62-jährige Fußgängerin ist am Montagmorgen gegen 7.20 Uhr beim Überqueren der Stuttgarter Straße von einem Pkw erfasst und leicht verletzt worden. Die Frau wollte laut Polizei an einer Baustelle hinter einem dort abgestellten Lkw mit Anhänger die Straße überqueren. Die 62-Jährige ging bis zum Eck des Hängers und blieb dort zunächst stehen, da ihre Sicht nach links durch diesen beeinträchtigt war. Als ihr ein Verkehrsteilnehmer, der von rechts kam, das Weitergehen durch Handzeichen ermöglichen wollte, lief die Frau weiter. Hierbei wurde sie von einem von links kommenden und langsam an dem Gespann vorbeifahrenden Renault einer 26-Jährigen erfasst. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte zur Behandlung in eine Klinik.

