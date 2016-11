Ostfildern (pol) - Am Freitagnachmittag ist es gegen 17 Uhr laut Polizei in der Heumadener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 76-jährige Fußgängerin hat sich schwere Verletzungen bei dem Unfall zugezogen. Ein 16-jähriger Lenker eines Leichtkraftrads fuhr kurz vor 17:00 Uhr ortseinwärts. Zur gleichen Zeit wollte die Fußgängerin die Fahrbahn überqueren und wurde vom Leichtkraftrad erfasst, wodurch beide Verkehrsteilnehmer zu Fall kamen. Die Fußgängerin kam schwer verletzt mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Am Leichtkraftrad entstand Schaden in Höhe von 200 Euro.

