Esslingen (pol) - Schwere Kopfverletzungen hat ein Fußgänger am Montagnachmittag in Esslingen erlitten, als er gegen einen Bus gelaufen ist. Der 62-Jährige trat kurz vor 16 Uhr unvermittelt vom Gehweg auf die Neckarstraße. Ein 52-jähriger Fahrer eines Linienbusses hatte keine Chance mehr, um kurz nach der Einmündung mit der Blumenstraße zu reagieren. Der von rechts kommende Fußgänger prallte mit der vorderen rechten Ecke des Fahrzeugs zusammen und stürzte auf die Fahrbahn. Nach einer notärztlichen Versorgung an der Unfallstelle wurde er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren und stationär aufgenommen.

