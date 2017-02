Nürtingen (pol) - An der ampelgeregelten Kreuzung der Oberensinger Straße zur B 313 ist es am Dienstagabend zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fußgänger gekommen, so die Polizei. Der Unfall ereignete sich gegen 18.45 Uhr.

Ein 79 Jahre alter Lenker eines Audi A2 bog aus der Oberensinger Straße auf die B 313 in Richtung Nürtingen ab. Dabei erkannte er zu spät einen 44 Jahre alten Fußgänger, welcher zeitgleich bei grüner Fußgängerampel die B313 in Richtung Industriegebiet Bachhalde überquerte. Es kam zu einem leichten Zusammenprall, wodurch der Fußgänger rückwärts aauf die Fahrbahn fiel. Der Rettungsdienst brachte den zum Glück nur leicht verletzten Mann zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. An der Unfallstelle wird der Fahrzeugverkehr durch gelbes Blinklicht auf möglicherweise zeitgleich querende Fußgänger hingewiesen