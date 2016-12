Neckartenzlingen (pol) - Ein über 80-Jähriger ist am Montagabend, kurz nach 19 Uhr, in der Hafnergasse von einem Auto angefahren worden, wie die Polizei berichtet. Der alkoholisierte Mann war mit seinem Rollator mitten auf der Fahrbahn unterwegs und wurde von einer 27-jährigen Mitsubishi- Fahrerin übersehen, die aus einer Grundstücksausfahrt in die Hafnergasse eingefahren war. Dabei erlitt der ältere Mann leichte Verletzungen im Gesicht, an den Händen und an der Hüfte. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus.

