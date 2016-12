Kirchheim (pol) - An der Einmündung Ziegelstraße/Dettinger Straße ist am Montagabend, so die Polizei, ein Fußgänger von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 21 Uhr am Übergang in den verkehrsberuhigten Bereich. Ein 45 Jahre alter Fahrer eines Renault Modus kam von der Ziegelstraße und wollte nach links in die Dettinger Straße einbiegen, hielt aber zunächst im Einmündungsbereich an. Beim Anfahren übersah er den 75-jährigen Fußgänger, der aus Sicht des Autofahrers den Einmündungsbereich von links nach rechts überquerte.

Der Fußgänger prallte gegen die linke Fahrzeugseite und stürzte so unglücklich auf die Fahrbahn, dass er mit Kopfverletzungen in die Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden musste. Am Auto entstand kein Schaden.