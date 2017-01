Esslingen (pol) - Auf einem Verbindungsweg zwischen der Eichendorffstraße und der Hohenheimer Straße sind am Dienstagabend ein Radfahrer und ein Fußgänger zusammengestoßen, so die Polizei. Der Unfall ereignete sich gegen 18.40 Uhr. Ein 30 Jahre alter Radfahrer war auf der nur etwa 230 cm breiten Gefällstrecke beim Pliensaufriedhof bergab unterwegs. Zu spät erkannte der Radler in der Dunkelheit den am rechten Fahrbahnrand ebenfalls bergab gehenden 50 Jahre alten Fußgänger. Der Radfahrer prallte in den Fußgänger und beide kamen zu Fall. Der Rettungsdienst brachte den schwer verletzten Fußgänger in ein Krankenhaus. Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen.

