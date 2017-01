Esslingen (pol) - Am Samstagabend gegen 19:56 Uhr fuhr nach Berichten der Polizei ein 48-jähriger Autofahrer im Stadtteil Berkheim die Teckstraße in Richtung Ortsmitte entlang. An der Kreuzung zur Lindenstraße übersah er einen von links kommenden 72-jährigen Fußgänger, der in diesem Moment die Teckstraße geradeaus überqueren wollte. Der Fußgänger wurde auf die Motorhaube aufgeladen und rutschte von dort auf die Straße ab. Hierbei zog sich der 72-Jährige eine Kopfplatzwunde zu. Er wurde vorsorglich mit dem Rettungsdienst zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein nicht näher definierter Schaden.

Anzeige