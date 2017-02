Plochingen (pol) - Ein Fußgänger ist in der Nacht zum Donnerstag in einer Klinik an den Folgen seiner bei einem Verkehrsunfall am Montag erlittenen schweren Kopfverletzungen erlegen, so die Polizei. Der Unfall ereignete sich, nachdem ein 57-Jähriger mit einem VW Caddy am Montagmorgen, kurz nach 5.30 Uhr, vom Teckplatz aus nach links auf die Schorndorfer Straße abbog. Hierbei erfasste er den 45-Jährigen, der von der Straße Am Aussichtsturm kommend zu Fuß die Schorndorfer Straße in Richtung Teckplatz überquerte, frontal mit seinem Fahrzeug.

