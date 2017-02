Stuttgart (dpa/lsw) - Aus Ärger über seinen Proviant für den Kindergarten ist ein Fünfjähriger in Stuttgart ausgebüxt und mit einer Stadtbahn davongefahren. Wie die Polizei mitteilte, war der Junge am Mittwoch mit seiner Mutter auf dem Weg in die Einrichtung wegen seines Pausenbrots in Streit geraten und weggerannt. An einer Haltestelle stieg er in eine Stadtbahn und fuhr davon. Eine Passantin sprach ihn schließlich an und brachte ihn in einen nahegelegenen Kindergarten. Die Leitung informierte die Polizei, bei der die Mutter ihnen Sohn bereits als vermisst gemeldet hatte. Selbst beim Wiedersehen war der Ausreißer demnach aber noch immer „sauer“ auf die 31-Jährige.

