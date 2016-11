Filderstadt (pol) - Am Freitagabend haben sich fünf Personen bei einem Verkehrsunfall in Bernhausen leicht verletzt, zudem ist ein Schaden in Höhe von ungefähr 30.000 Euro entstanden. Gegen 20.19 Uhr wollte eine 46-jährige Mercedes-Fahrerin von einem Einkaufsmarkt in die Gottlieb-Manz-Straße

einbiegen. Dabei missachtete sie die durch Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt einer von links kommenden 25-jährigen Frau, die ebenfalls mit einem Mercedes unterwegs war. Bei der darauffolgenden Kollision erlitten die 25-jährige Fahrerin sowie vier weitere Insassen, zwei

Erwachsene und zwei Kinder, leichte Verletzungen. Die Fahrerin und der Beifahrer wurden zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Laut Polizei waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen abgeholt werden.

Anzeige