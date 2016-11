Wendlingen (pol) – Am Montagnachmittag hat ein 31-jähriger Mercedes-Fahrer einen schweren Unfall auf der Römerbrücke in Wendlingen verursacht. Der Unfallfahrer fuhr laut Polizeimitteilung kurz vor 17 Uhr von Wendlingen in Richtung Köngen und versuchte, auf der dortigen Brücke vor ihm fahrende Autos zu überholen. Bei diesem riskanten Fahrmanöver streifte er einen entgegenkommenden Nissan Micra und stieß anschließend frontal mit einem Golf zusammen, der sich hinter dem Nissan befand. Ein viertes Fahrzeug, welches hinter dem Golf fuhr, konnte nicht mehr ausweichen und stieß von hinten in den Golf. Insgesamt wurden bei dem Unfall fünf Personen verletzt, von denen drei in ein Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Alle vier Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro, wie die Polizei schätzt. Es besteht der Verdacht, dass der Fahrer des Mercedes zur Unfallzeit unter Alkoholeinfluss stand. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

