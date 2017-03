Stuttgart (dpa/lsw) - Bei einem Streit an einer Haltestelle in Stuttgart sind fünf Menschen verletzt worden - teilweise mit Messerstichen. Die Hintergründe seien noch immer unklar, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Ein 22 Jahre alter Flüchtling aus Syrien war nach der Tat am Freitag als Verdächtiger festgenommen worden. Gegen ihn wurde nach Angaben vom Sonntag Haftbefehl wegen eines versuchten Tötungsdeliktes und gefährlicher Körperverletzung erlassen.

Zuvor waren mehrere Asylbewerber im Alter von 18 bis 26 Jahren in einer Flüchtlingsunterkunft im Europaviertel Streit geraten. An der Stadtbahn-Haltestelle bei der Stadtbibliothek eskalierte die Auseinandersetzung dann. Ein Mann wurde lebensgefährlich verletzt. Er erlitt der Polizei zufolge bei dem Streit unter den aus Syrien und dem Irak stammenden Männern eine Stichverletzung am Kopf. Ein weiterer wurde schwer verletzt und müsse am Montag operiert werden, hieß es.

Die drei anderen Verletzten konnten das Krankenhaus demnach bereits wieder verlassen. Vermutlich hatten sich die Kontrahenten an der Haltestelle bei der Stadtbibliothek getroffen, um den Streit zu klären. Am Anfang seien zwischen 20 und 30 Männer beteiligt gewesen, hieß es. Der Tatverdächtige soll ein Messer gezogen und seine Gegner angegriffen haben. Die anderen Beteiligten waren nach ersten Erkenntnissen nicht bewaffnet.

Der Verdächtige war nach der Tat erst geflüchtet, konnte aber in der nahegelegenen in der Klett-Passage beim Hauptbahnhof festgenommen werden. Die Polizei rückte mit zeitweise bis zu 15 Streifenwagen an, um die Situation zu klären. Wegen der vielen Schaulustigen waren die Beamten zunächst von deutlich mehr Beteiligten ausgegangen.