Neuenhaus (pol) - Zu einem heftigen Frontalzusammenstoß ist es am Mittwoch gegen 17:50 Uhr auf der L1185 zwischen Neuenhaus und Waldenbuch gekommen. Ein 45-jähriger VW-Sharan-Lenker kam nach Angaben der Polizei in einer langgezogenen Linkskurve aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden 60-jährigen VW-Golf-Lenker. Der Unfallverursacher wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und durch die Feuerwehr Aichtal geborgen. Der 60-Jährige wurde bei der Kollision ebenso schwer verletzt und musste wie der Unfallverursacher in ein Klinikum eingeliefert werden. Bei dem Unfall entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Die Feuerwehr war mit 24 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort.

