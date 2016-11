Aichtal (pol) - Drei Schwerverletzte, drei Leichtverletzte sowie einen Schaden von etwa 15.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Sonntagnachmittag, um kurz nach 14 Uhr, auf der Landesstraße 1185 zwischen Aichtal-Neuenhaus und Aichtal-Aich ereignet hat. Die 20-jährige Fahrerin eines Toyota fuhr auf der Landesstraße in Richtung Aich, als sie kurz vor Aich auf der zum Unfallzeitpunkt regennassen Fahrbahn ins Schleudern geriet und frontal mit dem entgegenkommenden Mercedes Vaneo einer 44-Jährigen kollidierte. Hierbei erlitt die Fahrerin des Toyota schwere Verletzungen. Im Mercedes, der mit fünf Personen besetzt war, wurden die Fahrerin sowie zwei mitfahrende Kinder im Alter von 14 und 9 Jahren leicht verletzt. Der 64-jährige Beifahrer sowie ein 53-jähriger Mitfahrer auf der Rücksitzbank mussten mit schweren Verletzungen stationär im Krankenhaus aufgenommen werden.

An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Während der Unfallaufnahme war die L 1185 laut Polizei in beide Richtungen bis 16.15 Uhr voll gesperrt.

