Rosswälden (red) - Ein 66-Jähriger kam gestern mit seinem Opel gegen 12.10 Uhr aus Richtung Ebersbach, während hinter ihm ein VW fuhr. Auf Höhe von Rosswälden kam ihnen ein Audi entgegen. Der 25-jährige Audi-Fahrer kam aus Richtung Schlierbach und verlor die Kontrolle über sein Auto. Er kam auf die linke Fahrspur und prallte frontal in den Opel. Der 66-jährige Opel-Fahrer wurde durch die Wucht des Aufpralls schwer verletzt. Leichte Verletzungen zog sich der 25-Jährige zu. Beide versorgte der Rettungsdienst und brachte sie in eine Klinik. Der 30-jährige Fahrer des VW konnte noch ausweichen und streifte die Leitplanke. Die Verkehrspolizei leitete die Ermittlungen an der Unfallstelle. Die Feuerwehr Ebersbach war mit einem Grossaufgebot vor Ort. Zur Aufnahme sperrten die Einsatzkräfte die Straße für knapp zwei Stunden und richteten eine Umleitung ein. Abschleppdienste waren zur Bergung der Autos eingesetzt. Größere Verkehrsbehinderungen durch die Vollsperrung entstanden nicht. Den durch den Unfall entstandenen Schaden schätzte die Polizei auf etwa 20.000 Euro. Die Verkehrspolizei Mühlhausen ermittelt nun, weshalb der 25-Jährige die Kontrolle über sein Auto verlor.

Bildergalerie: Frontalszusammenstoß