Böbingen (red) - Am Dienstagabend kam es zu einem schweren Unfall auf der B29 in Höhe von Böbingen. Zwei VW Touran stießen aus bisher unbekannten Gründen frontal zusammen. Eine Person wurde massiv eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Beide Fahrer wurden schwer verletzt. Ein Hund, der im Kofferraum eines Fahrzeuges war, wurde ebenfalls verletzt und kam in eine Tierklinik. Die B29 war voll gesperrt.

