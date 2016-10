Nürtingen (pol) - Wegen einer Streitigkeit sind mehrere Polizeistreifen am Donnerstagnachmittag zu einem Imbiss in der Lampertstraße in Nürtingen gerufen worden. Gegen 18 Uhr waren dort zwei Frauen aneinander geraten. Eine 51 Jahre alte Passantin störte sich offenbar an dem von einer 53 Jahre alten Frau achtlos auf dem Gehweg geworfenen Papierabfall. Es kam laut Polizei zu wechselseitigen Beleidigungen. Die Passantin folgte der Müllsünderin in den nahen Imbiss und stieß diese gegen den Verkaufstresen. Bevor der Streit weiter eskalierte, gingen der Imbissbetreiber und zwei Kundinnen dazwischen. Die 53-Jährige verletzte sich beim Sturz gegen den Tresen leicht und wurde im Krankenhaus ambulant behandelt. Die Ermittlungen dauern noch an.

