Kirchheim (pol) – Dreiste Diebe sind am Montag in einer Wohnanlage für ältere Menschen in Kirchheim unterwegs gewesen. Gegen elf Uhr klingelten zwei unbekannte Frauen an der Wohnungstür einer 77 Jahre alten Bewohnerin. Als die Seniorin öffnete, drängten die Unbekannten an der stark gehbehinderte Bewohnerin vorbei in deren Wohnung. Die Frauen bettelten um Geld und bewegten sich quer durch die Wohnräume. Die Seniorin übergab schließlich fünf Euro und forderte die Unbekannten zum Verlassen der Wohnung auf. Bald bemerkte die 77-Jährige, dass die Frauen zuvor verschiedene Schmuckgegenstände mitgenommen haben. Bei den Diebinnen handelte es sich um eine 20 bis 25 Jahre alte Frau, etwa 160 Zentimeter groß, mit schwarzen schulterlangen offenen Haaren. Die zweite Unbekannte war eine etwa 25 bis 20 Jahre alte, etwa 160 Zentimeter groß und trug schwarze, zu einem Zopf gebundene Haare. Eine Fahndung blieb ohne Erfolg.

