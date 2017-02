Stuttgart (pol) - Bundespolizisten kontrollierten am gestrigen Sonntagnachmittag (05.02.2017) gegen 15:30 Uhr am Hauptbahnhof Stuttgart eine Frau, die von der Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen Computerbetrugs und Betrugs in insgesamt 50 Fällen gesucht wurde. Die Beamten nahmen die Frau, gegen die ein Untersuchungshaftbefehl vorlag, fest und brachten sie auf das Bundespolizeirevier Stuttgart. Am nächsten Tag wurde die einschlägig polizeibekannte 48-Jährige dem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Bundespolizisten brachten die Frau im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt.

