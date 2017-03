Esslingen (pol) - Eine Verletzte und 7.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen, gegen acht Uhr, in der Plochinger Straße ereignet hat. Eine 25-jährige BMW-Fahrerin bemerkte zu spät, dass die Fahrzeuge vor ihr aufgrund eines Staus abbremsten. Ihr Wagen krachte in das Heck eines Peugeot. Laut Polizei wurde die Unfallverursacherin vom Rettungsdienst aufgrund ihrer erlittenen Verletzungen in eine Klinik gefahren, konnte aber nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Ihr Wagen musste abgeschleppt werden.

