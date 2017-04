Leinfelden-Echterdingen (pol) – Der Polizei ist am Sonntag gegen 21.15 Uhr gemeldet worden, dass eine Frau im Bereich des Bahnhofs in Leinfelden bedrängt werde. Mehrere Passanten kamen laut Polizei der 49-Jährigen zu Hilfe, woraufhin der Mann flüchtete. Der 37-jährige Somalier kam aber kurze Zeit später zurück und wurde von der Polizei vorläufig festgenommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren die 49-Jährige und der ebenso wie die Frau alkoholisierte Mann aus einer von Stuttgart kommenden Bahn ausgestiegen. Aus welcher Bahn steht nicht fest. Schon in der Bahn könnte die Frau von dem Verdächtigen belästigt worden sein. Zwischen Bahnsteig und dem Zebrastreifen zur Daimlerstraße soll der 37-Jährige die Frau begrabscht und sie unter anderem gegen einen Streugutkasten gedrückt haben. Als Passanten ihn ansprachen, ließ er von der Frau ab. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen bittet Zeugen, sich unter 0711/39900 zu melden.

