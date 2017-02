Kirchheim (pol) - Eine 29-jährige Frau ist am frühen Dienstagmorgen in der Küferstraße von einem noch Unbekannten überfallen und ihrer Handtasche beraubt worden, so die Polizei. Die junge Frau war gegen 0.50 Uhr vom Parkplatz Roßmarkt in Richtung Küferstraße unterwegs. Beim Einbiegen in die Küferstraße wurde sie plötzlich von hinten angegriffen. Der Räuber packte sie am Arm und versuchte ihr die Handtasche zu entreißen. Als die Frau sich wehrte, erlitt sie plötzlich eine Schnittwunde an der Hand, möglicherweise von einem Messer, dass der Räuber in der Hand gehalten hatte. Sie ließ vor Schreck ihre Handtasche fallen, die sich der Unbekannte schnappte und damit flüchtete. Die Frau ging nach dem Überfall zu einem in der Nähe wohnenden Bekannten, der zunächst ihre Schnittverletzung versorgte, bevor er sich auf die Suche nach der Handtasche machte. Erst als er diese samt vollständigem Inhalt in der Nähe gefunden hatte, wurde die Polizei verständigt. Daraufhin eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos. Die Schnittverletzung der Frau wurde im Anschluss im Krankenhaus ambulant behandelt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte um Hinweise unter Telefon 0711/3990-0

