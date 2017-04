Esslingen (pol) - Nach einem etwa 30 Jahre alten Mann fahndet die Polizei Esslingen, nachdem dieser am Donnerstagmorgen gegen 7.40 Uhr eine Frau angesprochen und unsittlich berührt hat. Die 43-jährige Frau war nach Angaben der Polizei zu Fuß auf der Krämerstraße in Richtung Vogelsangstraße unterwegs, als ihr zwischen dem Drogeriemarkt und einem Restaurant der Mann entgegenkam. Dieser sprach die Frau an, die nicht auf ihn reagierte und weiterging. Plötzlich begrabschte der Mann sie von hinten an Brust und Po und flüchtete. Nach der Alarmierung eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen nach dem Mann blieben bislang erfolglos. Der Unbekannte wird als schlank, etwa 165 cm groß und von dunklem Teint beschrieben. Er hatte dunkle, kurze Haare und einen Dreitagebart. Bekleidet war er mit einer schwarzen Hose und einer schwarzen Jacke, möglicherweise einer Lederjacke. Er soll einen verwirrten Eindruck gemacht haben. Hinweise bitte an das Polizeirevier Esslingen, Telefon 0711/3990-330.

