Wernau (pol) - Eine betrunkene Autofahrerin hat am Mittwochabend ihren Führerschein abgeben müssen, nachdem sie durch ihre unsichere Fahrweise einer Polizeistreife aufgefallen war. Die 41-Jährige war mit ihrem Audi kurz nach 21.30 Uhr von Wernau in Richtung Kirchheim unterwegs, berichtet die Polizei. Noch vor dem Freitagshof kam sie mehrmals auf die Gegenfahrbahn und fuhr in deutlichen Schlangenlinien.

Glücklicherweise war zu dem Zeitpunkt kein Verkehr in Richtung Wernau unterwegs. Bei der Kontrolle der Fahrerin stellte sich heraus, dass sie erheblich zu tief ins Glas geschaut hatte. Ein Test ergab einen Wert von rund zwei Promille. Nach einer Blutentnahme musste sie den Führerschein aushändigen.