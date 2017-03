Leinfelden-Echterdingen (pol) - Großes Glück hatte eine 54-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag gegen 11.30 Uhr auf der Maybachstraße im Stadtteil Echterdingen ereignet hat. Ein 48-jähriger Fahrer eines Sattelzuges war laut Polizei auf der Maybachstraße in Richtung Max-Lang-Straße unterwegs. Etwa 200 Meter vor der Einmündung hielt er an, um dem Gegenverkehr das Einbiegen zum dortigen Einkaufsmarkt zu ermöglichen. Als er gerade wieder am Anfahren war, betrat die 54-Jährige unmittelbar vor dem anfahrenden Lastzug die Fahrbahn, um die Maybachstraße zu überqueren. Der Lkw erfasste die Frau und warf sie auf die Fahrbahn. Der Fahrer, der keine Möglichkeit hatte die Frau zu erkennen, wurde von seiner Beifahrerin gewarnt und konnte seinen schweren Sattelzug sofort zum Stehen bringen, sodass die Frau nicht überrollt wurde. Ein Rettungswagen brachte die Frau, die nach derzeitigem Stand nur Prellungen und Abschürfungen erlitten hat, zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus.

Anzeige