Stuttgart (pol) - Ein 49-jähriger Mann hat am Freitagabend (03.02.2017) gegen 18:45 Uhr offenbar eine 27-jährige Reisende am Hauptbahnhof Stuttgart sexuell belästigt, so die Polizei. Laut Angaben der Frau befand sie sich zur Tatzeit in der Haupthalle, als der Tatverdächtige ihr laut jetzigem Kenntnisstand von hinten zwischen die Beine griff und dabei ihr Gesäß berührte. Die Reisende vertraute sich daraufhin Mitarbeitern der Deutschen Bahn an, welche den Mann bis zum Eintreffen der Bundespolizei festhielten. Eine vor Ort befindliche Videokamera zeichnete die Tathandlung des 49-Jährigen auf. Er muss nun mit einer Anzeige wegen sexueller Belästigung rechnen.

