Esslingen (pol) - Wegen eines versuchten Sexualdeliktes ermittelt die Kriminalpolizei gegen zwei unbekannte Männer, die in der der Nacht zum Sonntag in Esslingen eine 31-jährige Frau unsittlich angegangen haben. Die 31-Jährige lief gegen Mitternacht zu Fuß von der Pliensauvorstadt über die Pliensaubrücke, als sie auf der Brücke von zwei Männern angesprochen wurde. Sie gab ihnen kurz Auskunft und bog dann nach links in den Färbertörlesweg in Richtung Bahnhof ab. Die Männer folgten ihr, umarmten sie von hinten und zogen sie über eine Leitplanke in ein Gebüsch. Die Frau wehrte sich heftig sodass die Unbekannten flohen. Die Männer wurden als circa

1,60 Meter groß, dunkel gekleidet, circa 25-35 Jahre alt, dunkler Teint und Dialekt ähnlich Pakistani/Inder beschrieben. Die Kriminalpolizei hat in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter Tel. 0711/3990-330 Zeugen, die Hinweise zu den beiden Tätern geben können. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos.