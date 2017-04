Beuren/Leinfelden-Echterdingen (pol) - Am Montagabend ist es in Beuren, in einer Unterkunft für Flüchtlinge, zu einem Streit zwischen mehreren Bewohnern gekommen. In Echterdingen fand in der Nacht zum Dienstag laut Auskunft der Polizei eine Schlägerei in der dortigen Flüchtlingsunterkunft statt.

Als eine Diskussion in der Unterkunft in Beuren gegen 18 Uhr in lautes Geschrei und Umherwerfen von Gegenständen ausartete, verständigten Anwohner die Polizei. Mehrere Polizeistreifen waren bis zur Beruhigung und Klärung der strittigen Situation vor Ort.

Schlägerei in Echterdingen

Am Dienstag ist es kurz nach Mitternacht, in Echterdingen, in der Flüchtlingsunterkunft in der Leinfelder Straße, zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten gekommen. Das Sicherheitspersonal verständigte gegen 00.15 Uhr die Polizei. Als mehrere Polizeistreifen eintrafen, war keine Auseinandersetzung mehr im Gange. Wie sich herausstellte, waren zuvor drei 19, 24 und 29 Jahre alte Männer in Streit geraten. Die allesamt aus Somalia stammenden Männer waren stark alkoholisiert und wiesen leichte Verletzungen auf. Zwei der Streitenden wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Was den Streit ausgelöst hat, konnte nicht in Erfahrung gebracht werden.