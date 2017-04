Bernhausen (pol) - Am Freitag gegen 22.30 Uhr ist ein 26-jähriger Mann von einer Gruppe ausgeraubt worden. Das Opfer wurde in der Friedenstraße am Friedhofseingang von vier Personen festgehalten und mit einem Messer bedroht. Der Mann gab ihnen sein Bargeld. Nach der Tat teilte sich die Gruppe auf und flüchtete zu Fuß über den Friedhof. Die Täter wurden wie folgt beschreiben: Alle sind circa 1.75 bis 1.80 m groß, eine Person war mit einer dunklen Jogginghose, ein weiterer Täter mit einer grauen Jogginghose bekleidet. Zwei trugen zudem weiße Adidas-Sportschuhe.

Anzeige