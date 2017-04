Köngen (pol) - Ein VW Transporter ist auf einem Parkplatz in der Nähe der Mörikeschule im Kiesweg aufgebrochen worden. Die unbekannten Täter schlugen laut Polizei vermutlich in der Nacht zum Freitag die Scheibe der Fahrertür ein und gelangten so in den Laderaum des Fahrzeuges einer Flaschnerei. Nach bisherigen Feststellungen fehlen drei Hiltigeräte mitsamt Zubehör im Wert von rund 2000 Euro. Der Aufbruch wurde am Freitagmittag gegen 13 Uhr entdeckt. Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen nimmt der Polizeiposten Wendlingen unter der Telefonnummer 07024/920990 entgegen.

Anzeige