Ebersbach (pol) - Zwischen Reichenbach und Ebersbach ist am Dienstag ein Auto von der Straße abgekommen. Der alleine in dem Fiat befindliche Fahrer blieb weitgehend unverletzt. Er war gegen 14 Uhr in Richtung Reichenbach unterwegs, als er aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts von der Straße abkam. Das Auto überschlug sich und blieb als Totalschaden auf dem Dach liegen. Notarzt und Rettungsdienst versorgten den 57-jährigen Fahrer und brachten ihn zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

