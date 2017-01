Schlaitdorf (pol) - Mit einem Rettungswagen musste ein schwer verletzter Autofahrer nach einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in eine Klinik eingeliefert werden. Der 27-Jährige war laut Polizei gegen 10.50 Uhr mit einem Fiat 500 auf der B 27 von Tübingen herkommend in Richtung Stuttgart unterwegs. Auf Höhe von Schlaitdorf kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach etwas mehr als 30 Metern prallte der Wagen mit großer Wucht gegen zwei Bäume, anschließend zurück in Richtung Fahrbahn und kam auf der Leitplanke zum Stehen. Der Schaden wird auf über 8000 Euro geschätzt. Der Fiat musste geborgen werden.

