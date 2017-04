Neuhausen a.d.F. (pol) - Wegen eines Brandes in einem Wohnhaus in der Bahnhofstraße kurz nach 18:30 Uhr mussten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Dienstagabend ausrücken. Nachbarn hatten die anwesenden Hausbewohner verständigt, nachdem sie dichten Rauch aus der Dachschräge quellen sahen. Der Brandherd konnte im 1. OG im Bereich eines Zimmers lokalisiert werden. Zur Ermittlung der genauen Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Erste Ermittlungen deuten auf ein Bügeleisen als Ursache hin. Aufgrund schlecht zugänglicher Glutnester dauern die Löscharbeiten noch bis ca. 22:00 Uhr an. Das betroffene Wohnobjekt wurde durch den Brand teilweise unbewohnbar. Der Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf mehrere Zehntausend Euro beziffert. Für die Zeit der Löscharbeiten musste die Bahnhofstraße komplett gesperrt werden.

