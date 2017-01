Plochingen (pol) - Qualm aus dem Motorraum eines VW Beetle hat am Mittwochmorgen, gegen 7.30 Uhr, zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei auf der Bundesstraße geführt, so die Polizei. Eine 38 Jahre alte Fahrerin eines VW Beetle war auf der B 10 in Richtung Stuttgart unterwegs. Auf Höhe Reichenbach bemerkte sie plötzlich wie es aus dem Motorraum ihres Autos zu qualmen begann. Sie hielt sofort auf dem Seitenstreifen an und verständigte Feuerwehr und Polizei. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften anrückte, hatte die Fahrerin bereits selbst nach der Ursache gesucht. Sie fand ein durchgeschmortes Kabel, welches sie selbst löschen konnte, sodass die Feuerwehr nicht mehr tätig werden musste. Ihr Auto wurde im Anschluss von einem Abschleppdienst geborgen. Der entstandene Schaden hielt sich mit etwa 250 Euro in Grenzen.

