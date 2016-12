Leinfelden-Echterdingen (pol) - Einem 79-jährigen Mann aus der Stuttgarter Straße musste nach einem Missgeschick am Sonntag gegen 16:10 Uhr geholfen werden. Beim Ausparken aus seiner Garage wurde sein Bein zwischen der Garage und seinem Fahrzeug eingeklemmt. Nur mit Unterstützung der Feuerwehr konnte der Herr mit leichten Quetschungen am Bein befreit werden. Laut Polizei musste er zur vorsorglichen Untersuchung in eine Klinik eingeliefert werden.

