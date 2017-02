Plochingen (pol) - Am Montagnachmittag verursachten Unbekannte im Parkhaus am Bahnhof eine große Sauerei, so die Polizei. Die Täter nahmen gegen 17.00 Uhr mehrere Pulverfeuerlöscher von der Wand und versprühten den Inhalt auf den Parkdecks. Dabei wurden auch die Wandhalterungen beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Die Höhe des Schadens lässt sich noch nicht beziffern. Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Esslingen (Tel. 0711/39900) entgegen.

