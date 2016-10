Esslingen a.N. (pol) - Vermutlich eine nicht gründlich ausgedrückte Zigarette in einem Aschenbecher hat am frühen Dienstagabend in Esslingen für einen Feuerwehreinsatz im Einkaufszentrum ES gesorgt. Nach ersten Erkenntnissen entwickelte sich daraus ein kleiner Schwelbrand mit starker Rauchentwicklung, so dass im Bereich eines dortigen Restaurants die Sprinkleranlage auslöste. Das ES war zu diesem Zeitpunkt nur wenig besucht, so dass die Einsatzkräfte den Gefahrenbereich schnell absichern konnten. Zwei Personen ließen sich aufgrund von leichten Atemwegsbeschwerden ärztlich untersuchen. Das Inventar des Restaurants wurde durch das Wasser der Sprinkeranlage beschädigt. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden.

Anzeige