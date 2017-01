Reichenbach an der Fils (pol) - In der Frühlingstraße in Reichenbach ist am Samstag gegen 20:00 Uhr ein Brand in einem Zimmer aus noch bislang ungeklärten Gründen ausgebrochen, meldet die Polizei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach das Feuer im Bereich eines Schreibtisches aus. Durch die Rauchentwicklung wurde der 50-jährige Wohnungsinhaber leicht verletzt und musste in ein Klinikum nach Esslingen transportiert werden. Derzeit wird von einem Gebäudeschaden in Höhe von ca. 5.000,- Euro ausgegangen. Die Feuerwehr aus Reichenbach war mit 27 Einsatzkräften zur Brandbekämpfung vor Ort.

