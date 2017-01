Kirchheim/Teck (pol) - Am Sonntagvormittag ist in einem Kellerraum eines Vierfamilienhauses in der Krebenstraße aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr Kirchheim war mit fünf Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften zur Brandbekämpfung schnell vor Ort und konnte ein Ausbreiten auf das restliche Gebäude verhindern. Der Rettungsdienst war vorsorglich mit zwei Fahrzeugen und mehreren Einsatzkräften am Brandort. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten vor Ort die Spuren und nahmen die Ermittlungen zur Brandursache auf.

