Esslingen (red) – Wegen schweren Raubes ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen einen 23-jährigen Mann. Dieser steht in dringendem Verdacht, am Abend des 8. Mai einen 38-jährigen Esslinger in dessen Wohnung in der Augustinerstraße überfallen und Bargeld, die EC-Karte sowie dessen Handy geraubt zu haben. Der bereits einschlägig polizeibekannte und zurzeit wohnsitzlose Beschuldigte wurde gut eine Woche später festgenommen und ist mittlerweile in Untersuchungshaft. Laut einer heutigen Mitteilung der Polizei hatten sich der Beschuldigte und der Geschädigte über eine Internetplattform kennengelernt und ein Treffen auf den 8. Mai vereinbart. Nach den Ermittlungen ergab sich ein dringender Tatverdacht gegen den 23-jährigen serbisch-montenegrinischen Staatsangehörigen, und das Amtsgericht Stuttgart erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl. Am vergangenen Montag wurde der Tatverdächtige gegen 14.45 Uhr am Bahnhof in Reutlingen lokalisiert und von Fahndungskräften sowie Beamten der Kriminalinspektion widerstandlos festgenommen. Am Dienstag wurde er der Haftrichterin vorgeführt, die den Haftbefehl in Vollzug setzte und die Untersuchungshaft anordnete.

